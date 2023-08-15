Babnet

المهدية : الدورة 11للمهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالشابة يؤسس للفنون العائمة

Publié le Mardi 15 Août 2023 - 14:50 قراءة: 1 د, 3 ث
      
يسعى المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالشابة في دورته 11 للتأسيس للفنون العائمة بعد تجربة تعد رائدة خلال الدورة المنقضية.
وباتت هذه التظاهرة تستقطب اهتماما متزايدا بعد ابتكار أسلوب عرض فريد للوحات من الفنون التشكيلية على قوارب صيد بحري في قطع مع الفضاءات المغلقة والجماهير المخصوصة.

وينتظرأن يشارك نحو 60 فنانا من تونس ومن بلدان شقيقة في الدورة الجديدة، التي تمتد بين 19 و23 أوت الجاري بمدينة الشابة الساحرة.
...

وتفتتح التظاهرة بكرنفال انطلاق من مقر جمعية الشابة للفنون والمحيط، الجهة المنظمة للمهرجان، يليها عرض "بارفورمانس" للفنانة أمل ميساوي برواق العرض بجمعية النهوض بالطالب الشابي.
ويتابع رواد المهرجان سهرة الافتتاح الرسمي بعرض يحمل عنوان "تنصيبات عائمة" بميناء الصيد الساحلي في سعي لتكريس "خصوصية منشودة".

وتنطلق، في اليوم الثاني من التظاهرة، مجموعة هامة من الورشات تجمع النحت والتعبير التشكيلي للأطفال والرسوم الغرافيتية والخزف والفسيفساء والتصوير والفوتوغرافيا علاوة على الحفر والرسم المائي و"المابينغ - زوم"، الذي تخصص له سهرة بعنوان "الشابة من خلال الضوء".

ولم يغفل المنظمون عن برمجة عدد من اللقاءات العلمية إذ تشتمل برمجة الدورة على لقاء حواري تحت عنوان "المهرجانات ذات الخصوصية، مهرجانات الفنون التشكيلية نموذجا".

وتشفع أيام المهرجان بسهرتين الأولى بعنوان "سينما تجمعنا" والثانية مخصصة للموسيقى والشعر، فيما تنصب لوحات المعرض العائم على السفن مع انطلاق رحلة بحرية من مرسى الديوان وصولا إلى شاطئ سيدي عبد الله مرورا بشاطئ السير.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271525


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 15 أوت 2023 | 28 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:48
19:13
16:09
12:31
05:36
04:00
الرطــوبة:
% 40
Babnet
Babnet34°
33° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-24
35°-25
35°-24
36°-26
35°-27
  • Avoirs en devises
    23718,9

  • (14 août)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,38500 DT        1$ =3,08410 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 août)   496,4 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*