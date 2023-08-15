مقتل قرابة 100 شخص وتحذيرات من ارتفاع حصيلة حرائق في جزيرة هاواي الأمريكية

فرانس 24 - قاربت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في هاواي، وهي الأكثر فتكا منذ أكثر من قرن في الولايات المتحدة، المئة قتيل الاثنين، وسط تخوف من ارتفاعها بمقدار ضعفين أو حتى ثلاثة أضعاف، مع ترجيح سلطات الولاية عثور طواقم الإنقاذ على جثث 10 إلى 20 ضحية إضافية يوميا.



وأدت هذه الحرائق غير المسبوقة في شدتها وسرعة انتشارها إلى مقتل 96 شخصا في ماوي، وفقا لحصيلة مؤقتة صدرت مساء الأحد، مع جثث يصعب التعرف إلى هويات أصحابها.





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