القيروان: انطلاق معهد الرياضة في التدريس مع بداية السنة الدراسية القادمة بطاقة استيعاب 300 تلميذ

افاد نائب الشعب نبيل الحامدي بأن وزارة التربية وافقت على بعث معهد رياضي بولاية القيروان سينطلق في التدريس مع مفتتح السنة الدراسية 2023/ 2024 بطاقة استيعاب تبلغ 300 تلميذ.



وأضاف الحامدي في تصريح لمكتب (وات) بالقيروان أنه إثر لقاء جمع يوم الاثنين وزير التربية بعدد من نواب الشعب عن ولاية القيروان تمت الموافقة على بعث هذا المعهد الرياضي الذي شهد تعطلا وترقبا من قبل أبناء الجهة من شعبة رياضة الذين عانوا منذ سنوات من صعوبات التنقل بين المعاهد الثانوية للدراسة.





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وقد تم الإتفاق على تحويل المركز الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات التابع لوزارة التربية ليكون مقرا للمعهد الرياضي .

وسيتم تحويل مبيت معهد دار الأمان إلى المركز الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات ونقلة تلاميذه َإلى مبيت المعهد النموذجي.



يذكر ان هذا المشروع الذي اقرت وزارة الشباب والرياضة احداثه بالتعاون مع وزارة التربية بقي معطلا منذ سنوات وبقي تلاميذ شعبة الرياضة يعانون في كل عام من مشكل قبولهم في المعاهد الثانوية الاخرى نظرا لعدم توفر الأقسام الضرورية هذا إلى جانب معاناتهم من التنقل والانطلاق بصفة متاخرة في العام الدراسي.

وسيمكن هذا المعهد من تجميع تلاميذ شعبة الرياضة في فضاء واحد قبل ان يتحول بعد الثلاث سنوات المقبلة إلى معهد رياضي خاص بالنخب الرياضية، وذلك وفق ما اقرته وزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة.