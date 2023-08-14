واشنطن تعرب عن استيائها من نية المجلس العسكري في النيجر محاكمة بازوم

وكالات - أعربت الولايات المتحدة عن استيائها من إعلان المجلس العسكري في النيجر عزمه محاكمة الرئيس المخلوع محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى".



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين: "نحن مستاؤون بشدة من التقارير عن أن الاحتجاز غير العادل للرئيس بازوم قد مضى نحو خطوة أبعد حتى".





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وأضاف أن "هذه الخطوة لا داعي لها وغير مبررة بالكامل، ولن تساهم صراحة في حل سلمي لهذه الأزمة".



وسبق للولايات المتحدة أن استنكرت رفض السلطات العسكرية في النيجر إطلاق سراح أسرة الرئيس المخلوع محمد بازوم.



كما أعربت واشنطن عن قلقها إزاء الظروف التي يحتجز فيها الرئيس المخلوع وحالته الصحية.