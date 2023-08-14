التونسي سعد بقير يسجل هدف ابها في شباك الهلال السعودي 1-3

نجح اللاعب التونسي سعد بقير مساء اليوم الاثنين في تسجيل اول اهدافه مع ناديه ابها السعودي بمناسبة مباراة الجولة الافتتاحية للبطولة السعودية الممتازة لكرة القدم التي جمعت فريقه بالهلال السعودي والتي انتهت بفوز الاخير بنتيجة 3-1.



وجاء هدف سعد بقير في دق33 للقاء حيث تمكن خلاله من تعديل الكفة 1-1 ردا عل هدف الاسبقية للهلال السعودي عن طريق مالكوم دي اوليفيرا (31).

ونجح الهلال في اضافة هدفين بفضل نفس اللاعب (54) و (77) لتنتهي المباراة بفوز زملاء ياسر الشهراني 3-1.



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