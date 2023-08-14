وفد رفيع المستوى عن الامانة العامة لمنطقة التبادل الحر الافريقية يزور تونس للتعريف بمشروع الممرّات التجاريّة البريّة

شرع وفد رفيع المستوى، يمثل الأمانة العامة للمنطقة القارية الافريقية للتبادل الحر "زليكاف" ، الاثنين، في عقد لقاءات مع مسؤولين تونسيين للتعريف بمشروع الممرّات التجارية البرية والاطلاع على تقدم تنفيذ هذا المشروع في تونس.



وإلتقى الوفد، الذي يضم عدّة مسؤولين من بينهم كبيرة مستشاري الديوانة بالأمانة العامة للزليكاف، ديميتا شنويد قيانغ، بوزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، علما وان زيارة العمل ستتواصل الى يوم، 18 اوت 2023، وفق بلاغ أصدرته وزارة التجارة.





...