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صفاقس :إنقاذ 23 شخصا وانتشال 11 جثة لمهاجرين غير نظاميين غرق مركبهم بسواحل سيدي منصور

Publié le Lundi 14 Août 2023 - 17:49 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أنقذت وحدات الحرس البحري بصفاقس 23 شخصا وانتشلت 11 جثة لمهاجرين غير نظاميين تعرض مركبهم للغرق، صبيحة اليوم الاثنين قبالة سواحل سيدي منصور بصفاقس.

وكان هذا المركب يقل على متنه 35 مجتازا من بينهم نساء واطفال اغلبهم تونسيون مقابل وجود عدد من الافارقة جنوب الصحراء وقد تعرض للغرض بعد وقت وجيز من مغادرة السواحل، وذلك فق ما افاد به النالطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية صفاقس1 ووكيل الجمهورية بها، فوزي المصمودي.

...

واوضح هذا المصدر القضائي ، في تصريح ادلى به مساء اليوم الاثنين، لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان 7 اشخاص من ركاب المركب لا يزالون مفقودين، مشيرا الى ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1، اذنت بفتح بحث تحقيقي ضد أحد الأشخاص، وكل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل المشاركة في وفاق لمساعدة الغير على اجتياز الحدود البحرية خلسة المرتكبة ضد طفل والناجم عنه الموت.


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