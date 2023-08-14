الكاس الاوروبية الممتازة: دي بروين يتغيب عن تشكيلة مانشستر سيتي

غاب كيفن دي بروين عن تشكيلة مانشستر سيتي في مواجهة إشبيلية في كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم بعدما تجددت إصابة لاعب الوسط في عضلات الفخذ الخلفية أمام بيرنلي في مستهل مشواره بالبطولة الإنقليزية الممتازة.

واضطر الدولي البلجيكي لمغادرة أرضية الملعب في الدقيقة 36 من فوز سيتي 3-صفر على بيرنلي يوم الجمعة.

وكان دي بروين قد خرج مصابا من نهائي رابطة الأبطال في جوان الماضي، وقال المدرب بيب غوارديولا إن إصابته في عضلات الفخذ الخلفية تجددت.

وأعلن غوارديولا تشكيلة من 22 لاعبا لكأس السوبر الأوروبية التي تقام في أثينا بعد غد الأربعاء بين سيتي بطل رابطة الأبطال وإشبيلية بطل الدوري الأوروبي.