وزارة التربية تقرر التخلي عن المعلوم الشهري بـ15 دينار لتسجيل أطفال أقسام السنة التحضيرية

قرّرت وزارة التربية التخلي عن المعلوم الشهري بـ15 دينار لتسجيل أطفال أقسام السنة التحضيرية والاقتصار على دفع معلوم الترسيم السنوي (4 دنانير) يستخلص إما باستعمال بطاقات الدفع البنكية أو البريدية أو عبر رصيد الهاتف الجوال بادخال الرمز# *181 .



وتأتي هذه الخطوة ضمن أهداف وازرة التربية الرامية إلى تعميم التدريجي للاقسام التحضرية على نحو يضمن مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص في التعليم، بحسب منشور وجهته الوزارة إلى المندوبين الجهوين للتربية ومتفقدي المدارس الابتدائية ومديري المدارس الابتدائية العومية والخاصة.





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