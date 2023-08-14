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سليانة: إنجاز جملة من تدخلات التجهيز والصيانة بعدد من المؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية

Publié le Lundi 14 Août 2023 - 19:46 قراءة: 0 د, 44 ث
      
ضبطت مصالح المندوبية الجهوية للتربية بولاية سليانة جملة من التدخلات بعدد من المؤسسات التربوية بالجهة استعدادا للعودة المدرسية.
وذكر كاتب عام مندوبية التربية بسليانة، نبيل البرقاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المندوبية اقتنت عددا من التجهيزات المدرسية حسب الميزانية المرصودة من قبل الوزارة، ونسّقت مع مركز الصيانة من أجل صيانة عدد من التجهيزات الأخرى (طاولات وكراسي)، إلى جانب عمليات الصيانة الدورية لقاعات الإعلامية.
وأشار إلى أنّ أشغال صيانة انطلقت منذ جوان المنقضي وتتواصل إلى غاية الآن بكل من مبيت معهد برقو ومبيت الشاب سليانة و مبيت إعدادية الروحية، وسيكون جزء منها جاهزا مع العودة المدرسية لتأمين مبيت المقيمين فيما ستكون البقية جاهزة في أقرب الآجال.
كما تم التدخل في عدد من الفضاءات الصحية في 5 مؤسسات تربوية (مدارس ابتدائية و معاهد) بالاشتراك مع منظمة اليونيسيف، ومن المبرمج أن تكون جاهزة قبل حلول العودة المدرسية، فيما شملت أشغال صيانة مختلفة 10 مؤسسات تربوية أخرى.
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أمم



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