Babnet

نتائج قرعة بطولتي إفريقيا للأمم للصغريات والوسطيات (تونس 2023)

Publié le Lundi 14 Août 2023 - 14:43 قراءة: 1 د, 14 ث
      
تمّ صباح اليوم بمقرّ الإتحاد الإفريقي لكرة اليد سحب قرعة بطولة إفريقيا للأمم للوسطيات والصغريات التي ستنظمها الجامعة التونسية لكرة اليد بقاعة محمد مزالي بالمنستير خلال شهر سبتمبرالمقبل .

وستتأهل على إثرها المنتخبات لاربعة الأولى في كل بطولة مباشرة لتمثيل القارة الإفريقية في بطولات العالم للصغريات الوسطيات لسنة 2024.

...

وفي ما يلي نتائج عملية القرعة .
- بطولة إفريقيا للوسطيات (من 7 إلى 14 سبتمبر2023 ) :
المجموعة "أ" : أنغولا – غينيا – الكوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – كينيا
المجموعة "ب" : مصر – تونس – الجزائر – مدغشقر – مالي

ويترشح على إثر الدور الأول المنتخبان صاحبي المركز الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي.

- بطولة إفريقيا للصغريات ( من 16 إلى 23 سبتمبر ).
المجموعة "أ" : غينيا – الجزائر – تونس – نيجيريا
المجموعة "ب" : مصر – أنغولا – الكونغو الديمقراطية – المغرب
وعلى ضوء الترتيب النهائي للدور الأول، تتبارى كل المنتخبات فيما بينها في إطار مقابلات الدور ربع النهائي على النحو التالي:
مقابلة الدور ربع النهائي الأول: أول المجموعة "أ" – رابع المجموعة "ب"
مقابلة الدور ربع النهائي الثاني: ثاني المجموعة "ب" – ثالث المجموعة "أ"
مقابلة الدور ربع النهائي الثالث: ثاني المجموعة "أ" – ثالث المجموعة "ب"
مقابلة الدور ربع النهائي الرابع: أول المجموعة "ب" – رابع المجموعة "أ"

وفي الدور نصف النهائي ستكون المواجهات على النحو التالي :
مقابلة نصف النهائي الأول : فائز ربع النهائي 1 – فائز ربع النهائي 2
مقابلة نصف النهائي الثاني : فائز ربع النهائي 3 – فائز ربع النهائي 4


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271482


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 14 أوت 2023 | 27 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:49
19:14
16:09
12:31
05:35
03:59
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet33°
32° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-23
35°-24
35°-24
35°-25
36°-26
  • Avoirs en devises
    23646,1

  • (11 août)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,38120 DT        1$ =3,08496 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 août)   533,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*