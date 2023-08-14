نتائج قرعة بطولتي إفريقيا للأمم للصغريات والوسطيات (تونس 2023)

تمّ صباح اليوم بمقرّ الإتحاد الإفريقي لكرة اليد سحب قرعة بطولة إفريقيا للأمم للوسطيات والصغريات التي ستنظمها الجامعة التونسية لكرة اليد بقاعة محمد مزالي بالمنستير خلال شهر سبتمبرالمقبل .
وستتأهل على إثرها المنتخبات لاربعة الأولى في كل بطولة مباشرة لتمثيل القارة الإفريقية في بطولات العالم للصغريات الوسطيات لسنة 2024.
وستتأهل على إثرها المنتخبات لاربعة الأولى في كل بطولة مباشرة لتمثيل القارة الإفريقية في بطولات العالم للصغريات الوسطيات لسنة 2024.
وفي ما يلي نتائج عملية القرعة .
- بطولة إفريقيا للوسطيات (من 7 إلى 14 سبتمبر2023 ) :
المجموعة "أ" : أنغولا – غينيا – الكوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – كينيا
المجموعة "ب" : مصر – تونس – الجزائر – مدغشقر – مالي
ويترشح على إثر الدور الأول المنتخبان صاحبي المركز الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي.
- بطولة إفريقيا للصغريات ( من 16 إلى 23 سبتمبر ).
المجموعة "أ" : غينيا – الجزائر – تونس – نيجيريا
المجموعة "ب" : مصر – أنغولا – الكونغو الديمقراطية – المغرب
وعلى ضوء الترتيب النهائي للدور الأول، تتبارى كل المنتخبات فيما بينها في إطار مقابلات الدور ربع النهائي على النحو التالي:
مقابلة الدور ربع النهائي الأول: أول المجموعة "أ" – رابع المجموعة "ب"
مقابلة الدور ربع النهائي الثاني: ثاني المجموعة "ب" – ثالث المجموعة "أ"
مقابلة الدور ربع النهائي الثالث: ثاني المجموعة "أ" – ثالث المجموعة "ب"
مقابلة الدور ربع النهائي الرابع: أول المجموعة "ب" – رابع المجموعة "أ"
وفي الدور نصف النهائي ستكون المواجهات على النحو التالي :
مقابلة نصف النهائي الأول : فائز ربع النهائي 1 – فائز ربع النهائي 2
مقابلة نصف النهائي الثاني : فائز ربع النهائي 3 – فائز ربع النهائي 4
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