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البطولة السويدية: عمر العيوني و علي يوسف يحرزان هدفين ويقودان نادي هاكان الى تحقيق الفوز

Publié le Lundi 14 Août 2023 - 11:17 قراءة: 1 د, 3 ث
      
ساهم الثنائي التونسي عمر العيوني وعلي يوسف في فوز فريقهما نادي هاكان على فريق فاربرغ بنتيجة هدفين دون رد، لحساب منافسات الجولة 19 من البطولة السويدية.

وتمكن العيوني من احراز هدف التقدم لهاكان في الدقيقة 33 من ضربة جزاء، قبل أن يسجل يوسف الهدف الثاني في الدقيقة 86 بعد تمهيد من زميله بونتوس داهبو. وبذلك قاد العيوني ويوسف فريقهما الى تحقيق الفوز الثالث عشر في البطولة السويدية.
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ومنذ انتقاله لفريق هاكان قادما من نادي واندريس الأسترالي، في الميركاتو الصيفي، أحزر عمر العيوني مع فريقه الجديد 5 أهداف منها 4 أهداف في البطولة السويدية و هدف في رابطة الأبطال الأوروبية.
أما علي يوسف، العائد للميادين بعد غياب طويل بسبب الاصابة، فلم يحرز مع فريقه هاكان، خلال هذا العام، سوى هدف وحيد كان قد سجله في لقاء أمس الأحد.
تجدر الاشارة أنّ نادي هاكن يحتل المرتبة الثانية في جدول ترتيب البطولة السويدية برصيد 41 نقطة بفارق نقطة وحيدة على المتصردر نادي إلفسبورغ .




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