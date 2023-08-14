تصفيات الملحق الافريقي المؤهل للملحق الاخير لتصفيات اولمبياد 2024- برنامج مقابلات المنتخب التونسي لكرة السلة

طرا تغيير على برمجة مقابلات المنتخب التونسي لكرة السلة ضمن تصفيات الملحق الافريقي المؤهل للملحق الاخير لتصفيات الألعاب الأولمبية باريس 2024 وذلك بعد ان غاب منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية عن الموعد حسب ما افادت به الجامعة التونسية لكرة السلة



وسيكون برمانج مقابلات المنتحب الوطني في مجموعته التي تصم ايضا منتخبي الكامرون و غينيا حسب البرنامج التالي .





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- يوم الاربعاء 16 اوت 2023 - (س 18)

تونس - الكامرون



- يوم الجمعة 28 اوت 2023 - (س 18)

تونس - غينيا



ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة لنصف النهائي فيما ستحدد المباراة النهائية المقررة يوم 20 أوت 2023 هوية المنتخب الافريقي الوحيد الذي سيعبر عن هذه التصفيات للملحق المؤهل للألعاب الأولمبية .



وكان المنتخب الوطني تحول منذ يومين الى لاغوس ( نيجيريا ) للمشاركة في تصفيات الملحق الافريقي المؤهل للملحق الاخير لتصفيات اللألعاب الأولمبية باريس 2024