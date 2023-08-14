Babnet

تصفيات الملحق الافريقي المؤهل للملحق الاخير لتصفيات اولمبياد 2024- برنامج مقابلات المنتخب التونسي لكرة السلة

Publié le Lundi 14 Août 2023 - 11:14 قراءة: 0 د, 42 ث
      
طرا تغيير على برمجة مقابلات المنتخب التونسي لكرة السلة ضمن تصفيات الملحق الافريقي المؤهل للملحق الاخير لتصفيات الألعاب الأولمبية باريس 2024 وذلك بعد ان غاب منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية عن الموعد حسب ما افادت به الجامعة التونسية لكرة السلة

وسيكون برمانج مقابلات المنتحب الوطني في مجموعته التي تصم ايضا منتخبي الكامرون و غينيا حسب البرنامج التالي .

...

- يوم الاربعاء 16 اوت 2023 - (س 18)
تونس - الكامرون

- يوم الجمعة 28 اوت 2023 - (س 18)
تونس - غينيا

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة لنصف النهائي فيما ستحدد المباراة النهائية المقررة يوم 20 أوت 2023 هوية المنتخب الافريقي الوحيد الذي سيعبر عن هذه التصفيات للملحق المؤهل للألعاب الأولمبية .

وكان المنتخب الوطني تحول منذ يومين الى لاغوس ( نيجيريا ) للمشاركة في تصفيات الملحق الافريقي المؤهل للملحق الاخير لتصفيات اللألعاب الأولمبية باريس 2024


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271468


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 14 أوت 2023 | 27 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:49
19:14
16:09
12:31
05:35
03:59
الرطــوبة:
% 37
Babnet
Babnet32°
31° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-23
37°-24
36°-24
37°-24
39°-25
  • Avoirs en devises
    23646,1

  • (11 août)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,38120 DT        1$ =3,08496 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 août)   533,8 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*