Babnet

انس جابر تواصل في المركز الخامس عالميا في التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات

Publié le Lundi 14 Août 2023 - 08:21 قراءة: 0 د, 49 ث
      
حافظت التونسية انس جابر على مركزها الخامس عالميا في التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين. 

وتستعد انس جابر للمشاركة في بطولة سينسيناتي الامريكية ذات الالف نقطة التي ستواجه خلالها في الدور الثاني الفائزة من المواجهة بين الصينية لين زهو (36 عالميا) والاوكرانية انهلينا كالينينا (28 عالميا). وتقام بطولة سينسيناتي على ارضية صلبة من 14 الى 20 اوت الجاري.
أخبار ذات صلة:
دورة سينسيناتي - انس جابر تواجه الفائزة من زهو وكالينينا في الدور الثاني...

...

ولم يطرأ اي تعديل على المراكز العشرة الاولى في التصنيف العالمي الجديد اذ حافظت البولونية ايغا شفيونتيك على الصدارة متبوعة في المركز الثاني بالبيلاروسية ارينا سابالينكا وفي المركز الثالث بالكازخستانية ايلينا ريباكينا وفي المركز الرابع بالامريكية جيسيكا بيغولا وفي المركز الخامس بالتونسية انس جابر.
وحلت الفرنسية كارولين غارسيا في المركز السادس والامريكية كوكو غوف في المركز السابع واليونانية ماريا ساكاري في المركز الثامن متبوعة بالتشيكيتين بيترا كفيتوفا وماركيتا فوندروسوفا في المركزين التاسع والعاشر على التوالي.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271462


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 14 أوت 2023 | 27 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:49
19:14
16:09
12:31
05:35
03:59
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet33°
27° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
35°-24
35°-25
35°-25
36°-26
  • Avoirs en devises
    23646,1

  • (11 août)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,38120 DT        1$ =3,08496 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 août)   533,8 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*