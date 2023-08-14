انس جابر تواصل في المركز الخامس عالميا في التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات

حافظت التونسية انس جابر على مركزها الخامس عالميا في التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين.



وتستعد انس جابر للمشاركة في بطولة سينسيناتي الامريكية ذات الالف نقطة التي ستواجه خلالها في الدور الثاني الفائزة من المواجهة بين الصينية لين زهو (36 عالميا) والاوكرانية انهلينا كالينينا (28 عالميا). وتقام بطولة سينسيناتي على ارضية صلبة من 14 الى 20 اوت الجاري.

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وتستعد انس جابر للمشاركة في بطولة سينسيناتي الامريكية ذات الالف نقطة التي ستواجه خلالها في الدور الثاني الفائزة من المواجهة بين الصينية لين زهو (36 عالميا) والاوكرانية انهلينا كالينينا (28 عالميا). وتقام بطولة سينسيناتي على ارضية صلبة من 14 الى 20 اوت الجاري.

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ولم يطرأ اي تعديل على المراكز العشرة الاولى في التصنيف العالمي الجديد اذ حافظت البولونية ايغا شفيونتيك على الصدارة متبوعة في المركز الثاني بالبيلاروسية ارينا سابالينكا وفي المركز الثالث بالكازخستانية ايلينا ريباكينا وفي المركز الرابع بالامريكية جيسيكا بيغولا وفي المركز الخامس بالتونسية انس جابر.

وحلت الفرنسية كارولين غارسيا في المركز السادس والامريكية كوكو غوف في المركز السابع واليونانية ماريا ساكاري في المركز الثامن متبوعة بالتشيكيتين بيترا كفيتوفا وماركيتا فوندروسوفا في المركزين التاسع والعاشر على التوالي.