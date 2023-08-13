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مبابي يعود إلى تدريبات باريس سان جيرمان

Publié le Dimanche 13 Août 2023 - 13:55 قراءة: 0 د, 33 ث
      
عاد اللاعب الفرنسي كيليان مبابي إلى تدريبات فريقه باريس سان جيرمان، اليوم، بعد فترة استبعاد بسبب أزمة تجديد عقده.
وقال سان جيرمان في بيان: "بعد نقاشات بناءة جدا وإيجابية بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي قبل المباراة بين باريس سان جيرمان ولوريان التي أقيمت أمس /السبت/، أعيد اللاعب الى الفريق الأول من أجل الحصة التدريبية لهذا الصباح /الأحد/".
واستبعد مبابي من تشكيلة الفريق الذي تعادل مع لوريان من دون أهداف في خطوة عقابية بحق اللاعب الذي يرفض تمديد عقده الذي ينتهي في جوان 2024.
ولم يسمح لمبابي بخوض التمارين مع الفريق الأول، وخاض مباراة تحضيرية وحيدة من أصل خمس، كما استبعد من جولة الفريق الآسيوية في اليابان وكوريا الجنوبية.


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