منوبة: صاحبة مشروع منزلي تسلك طريق النجاح مستعينة بالتسويق الشبكي عبر الإنترنت

(وات/ تحرير نعيمة عويشاوي) - في رحلة كفاح مرهقة بدأتها بتوزيع منتوجها على الأقدام، بدأت حنان السلايمي مشروعها بتحويل ركن صغير من غرفة ابنها الى ورشة حلويات تقليدية تبيع منتوجاتها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، لتتطوّر تجربتها ويذيع صيتها خارج الحي السكني الشعبي الذي تقطنه بحي الورد بوادي الليل الى عديد الحرفاء من مختلف ولايات تونس الكبرى وتتلقى عبارات الشكر والتثمين لجودة منتوجاتها.



بداية حنان السلايمي، وهي أمّ لـ3 ابناء تبلغ من العمر 37 سنة، كانت خلال السنة الاولى من جائحة "كورونا" والتي شهدت احالة زوجها على البطالة من مؤسسة اقتصادية، تنطلق في مشروعها بمبلغ 16دينارا فقط اقتنت به كمية من الفارينة ومستلزمات معجنات مالحة كانت ضمن اختصاصها كعاملة بمطعم في السابق، وطبختها بفرنها الصغير ذو الاستعمال المنزلي، وقامت بتصويرها وعرضها على مجموعة فايسبوكية ناشطة بوادي الليل، وفق ما ما صرحت به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

لم تتطلّب صورة طبق المعجّنات وقتا طويلا لتصل الى ذائقة متابعي صفحة المجموعة ، وتتلقى تبعا لها الطلبات الفورية وتقوم بتلبيتها فورا وتوزيعها بنفسها سيرا على الاقدام متجولة بقفتها بين بالانهج محملة بقطع المعجّنات التي لم يتجاوز ثمن الواحدة منها، 600 مليم قبل ثلاث سنوات، حسب قولها.



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طبق "الرزق" الاول، كما يحلو لها ان تسميّه، كان فاتحة الخير عليها ،حيث طلب نفس الحرفاء من الغد مزيدا من الكميات، وقاموا بترويج منتوجها في اوساطهم العائلي ليتطور الامر الى طلب شتى انواع الحلويات التي لم تكن من اختصاصها، ولا تتقن صنع أيّ منها.

وتسرّ حنان انها لم تكن تعترف لحرفائها بجهلها للوصفات وكانت تقبل طلباتهم ملتجئة الى قنوات اليوتيوب، التي وجدت فيها ملاذا لتعلم اي نوع، فتقضي ساعات الليل في تعلم صنعها، وتطبيق الوصفات، لتسلم الطلبيات من الغد، منتظرة على احر من الجمر، وبخوف احيانا، ردود افعالهم وعبارات الشكر والثناء على مذاق حلوياتها، وحرفيتها العصامية العالية.

لم تقف تجربتها على الفيسبوك، حيث اقدمت على عرض منتوجاتها في بعض الفضاءات ومنها احد المستشفيات اين عرفت بمنتوجها لدى الاعوان والاطارات، موسعة بذلك دائرة زبائنها أكثر، كما طوّرت عملية إيصال الطلبيات من ايصالها على الأقدام مجانا، وعبر وسائل النقل العمومي، الى ايصالها عبر دراجة نارية اقتنتها فسهّلت عليها عملية التنقل، بالسرعة والنجاعة المطلوبتين في اختصاصها.

كبر حلم حنان الصغير ، ليتطوّر الى مشروع منزلي بات مصدر رزقها الاساسي، والذي طورت معداته باقتناء فرن كبير الحجم، وآلة عجن، وجهاز تبريد وغيرها من الضروريات التي تساعدها على صنع منتوجاتها في أفضل الظروف.

كما توسّعت دائرة حرفائها اكثر بتنوّع منتوجها الى قوالب حلوى الافراح، وحلويات المناسبات من اعياد ميلاد واعراس وحفلات ختان، واستطاعت ان تبدع في اشكالها والوانها ومكوناتها رغم الصعوبات التي تواجهها كغيرها من صانعات الحلويات التقليدية، والمتمثلة في نقص المواد الاساسية من فارينة وسكر وغيرها، وارتفاع اسعار الفواكه الجافة بشكل كبير ومضاعف، ما اجبرها في بعض الأحيان الى التنقل الى ولايات بعيدة خارج تونس الكبرى لجلب حاجياتها من هذه المواد وتلبية طلبات حرفائها الذين يساهمون بدورهم في جلب تلك المواد ايضا لتسهيل صنع طلبياتهم خاصة في المناسبات.

تعتبر حنان أن ما يجلب الحرفاء لمنتوجاتها ، هو حنينهم لعبق الماضي ومنتوجاته التقليدية التي يفرضون فيها بعض المكونات التي تختلف من حريف لاخر حسب الامكانيات المادية والحاجيات الصحية احيانا، مؤكدة ثقتهم بمنتوجاتها تقليدية كانت او عصرية، فيقبلون على مذاقها الشهي، هربا من الحلويات الجاهزة والمرتفعة الثمن غالبا، وتلافيا لمختلف اساليب الغش.

العزيمة وحدها، حسب هذه الحرفية، هي التي تقود صاحبها الى هدفه عوض الاستسلام لليأس والاحباط الذي يصيب الشباب، فيذعن للبطالة والفقر، وينتظر فرصة لايمكن ان تأتي بشهادة في اطار، ويهدر سنوات من الانتظار قد تستنزف عمره دون ان يتغير حاله.

وتقول حنان السلايمي أنّ بداخل كل منا مهارات ومواهب قد لا يكتشفها الا عند الضيق والازمة كما حصل معها، وعليه ان يصقلها وينميها بنفسه، مؤكدة أنها عصامية التكوين، حصّلت معارفها من الانترنات، وطورت مهاراتها بنفسها في صنع الحلويات التقليدية والعصرية، ثم تقدمت لاحقا لنيل شهادة كفاءة مهنية في اختصاصها لاثبات كفاءتها.

تتواصل حركة اصابع حنان في خلط العجائن، وصنع الحلويات دون هوادة أو كلل نازعة بين الحين والاخر قفازاتها للرد على مكالمات زبائنها ورسائلهم الالكترونية، والهرع احيانا اخرى لتوصيل الطلبيات المتفق عليها بتشغيل دراجتها النارية وقيادتها بسرعة بين الانهج والشوارع، ماضية في طمأنينة وثقة في النفس، وإيمان بأنه لا مستحيل امام الارادة القوية، وآمال كبيرة في تفتح امامها المزيد من ابواب الرزق.

