الكرة الطائرة - المنتخب التونسي للوسطيات يتحول غدا إلى المكسيك للمشاركة في بطولة العالم

يتحول وفد المنتخب التونسي للكرة الطائرة للوسطيات (تحت 21 سنة) غدا الاثنين إلى المكسيك للمشاركة في بطولة العالم المقررة من 17 إلى 26أوت الجاري.

وسيخوض المنتخب التونسي الدور الاول ضمن المجموعة الثانية التي تضم ايضا منتخبات ايطاليا والبرازيل والدومينيك.

وفي هذا الاطار، وجه المدرب الوطني محمد المسلماني الدعوة ل12 لاعبة للمشاركة في المونديال وهن ضحى انتقازو - هبة الفطناسي - ياسمين الصالحي - تسنيم بن الشيخ - سحر الجنحاني - احلام البعزاوي - سنية بن حميدة - سلمى بن مبارك - نهى الشكيلي - سندس ساسي - الاء الصيد وملكة بن يوسف.

وكان المنتخب التونسي قد تأهل الى المونديال عقب حصوله على المرتبة الثانية ببطولة إفريقيا الأخيرة التي أقيمت بتونس خلال شهر أوت الماضي وسيكون على موعد مع مشاركته الثالثة في المونديال بعد نسختي 1995 و2011.



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وفي ما يلي برنامج مباريات المنتخب التونسي خلال الدور الاول

يوم 17 اوت / تونس - ايطاليا

يوم 18 اوت / تونس البرازيل

يوم 19 اوت / تونس الدومينيك