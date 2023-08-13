الدورة 43 لمهرجان صفاقس الدولي : نجوم الفن الشعبي يصنعون الفرجة ويمتعون عشاق الموسيقى الشعبية الفلوكلورية

على وقع آلات "المزود" و"البندير" و"الدربوكة" و"الطار" والأورغ" و"الباتري"قضى جمهور صفاقس من عشاق الموسيقى الشعبية الفلوكلورية، أمتع الأوقات في سهرة السبت التي أمضاها بشكل ركحي فرجوي من على خشبة المسرح الصيفي سيدي منصور نجوم الفن الشعبي "سمير لوصيف" و"تليلي القفصي" و"محمد رمزي" ضمن فعاليات الدورة 43 من مهرجان صفاقس الدولي.





وسط عدد جماهيري محترم، افتتح الفنان الشعبي، ابن جهة صفاقس "محمد رمزي" السهرة بكوكتال من أشهر أغانيه منها "حلفوا عليا"، و"قولي وآش إلي تريدي "، و"خوانة من يومك " و"إخوة وزمان"، ومن آخر إنتاجاته أدى الفنان " أغنية "ظنيتو حبيب في الشدة خلاها بيا" الذي قال إنها إهداء لروح الفنان الشعبي الراحل "أشرف جرمانة".



...



وتكريما لأرواح عدد من الفنانين الشعبين الراحلين مثل "لطفي جرمانة " و"أشرف جرمانة "، أدى الفنان "محمد رمزي" كما توليفة من أغانيهم.

ومن جهته أمتع الفنان الشعبي أصيل الجنوب الغربي التونسي "تليلي القفصي"، الجمهور الحاضر بأشهر أغانيه كان أبرزها " ياجاري رد النبأ"، و"جيب الواد الواد".



أما مسك ختام السهرة، فقد كان مع الفنان الشعبي "سمير لوصيف" الذي بدأ مسيرته الفنية منذ اوائل التسعينات، وقد أطرب بدوره عشاق الفن الشعبي، بتوليفة من أشهر أغانيه من بينها "تسحر عينيك" و"خلي يسمع كل العالم"، و"يا ميمتي الغالية"، و"آش لزني على المر"، و"بنت الحي"، و" يا قاضي الأحكام " وغيرها.

سهرة الفن الشعبي، دامت حوالي ساعتين ونيف من الزمن وحظيت بتفاعل الجمهور الحاضر من مختلف الأعمار والاجناس، حيث تابعوا السهرة منذ بدايتها حتى نهايتها.



وللإشارة فإن الموسيقى الشعبية الفلكلورية، هي وليدة الإبداع الشعبي، ويذهب علماء موسيقى الشعوب إلى أنّها ليست سوى شكل مبسّط للموسيقى المتقنة أو الكلاسيكية، لا تلتزم بقوالبها وصيغها ولا تخضع لقواعدها، وإنما تصاغ في أشكال وأساليب تساعد على انتشارها بين الناس.

وتكاد الموسيقى الشعبية أن تنحصر في الغناء، حيث لا يلتزم الغناء الشعبي التونسي بالضوابط الفنية التي أفرزتها تقاليد الموسيقي المتقنة، ويستند إلى نصوص شعرية مؤلفة باللهجة التونسية الدارجة بقسميها الحضري والريفي وتطلق عليه تسمية "ملحون" وتشكّل الأشعار عنصرا فنيا هاما في ما يغنى إذ يتّسم جانب من الأغاني بتعدّد الأغراض، مع التركيز على المعاني الغزلية، وثراء اللغة وتنوّع الأوزان وجمال الصور الشعرية.