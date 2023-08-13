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رئيس الحكومة يهنئ نساء تونس بعيدهنّ ويؤكد الالتزام بمواصلة المسار الاصلاحي لتعزيز حقوقهن

Publié le Dimanche 13 Août 2023 - 10:22 قراءة: 0 د, 19 ث
      
شدّد رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، اليوم الأحد بمناسبة الاحتفال بالذكرى 67 لليوم الوطني للمرأة التونسية الموافق ل 13 أوت
من كل سنة، على الالتزام بمواصلة المسار الإصلاحي الذي انتهجته تونس منذ عقود تعزيزا لحقوق المرأة في كل المجالات.

وبعد تقدّمه بالتهاني الى كل نساء تونس في الداخل والخارج بعيدهنّ، أكد رئيس الحكومة على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. حسب بلاغ رئاسة الحكومة.


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