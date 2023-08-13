القصرين: السيطرة على حريق أتى على هكتار من نبتة الحلفاء بمنطقة "قرعة العطش" بسبيطلة

تسبب، حريق نشب مساء أمس السبت، في منبت حلفاء بضيعة "فايزة" التابعة للمركب الفلاحي الخضراء الكائن بعمادة "قرعة العطش" من معتمدية سبيطلة من ولاية القصرين، في إتلاف هكتار من منابت الحلفاء.



وتمكّنت فرق الإطفاء بدائرة الغابات بالقصرين من السيطرة على الحريق واخماده بالكامل بعد أن سخّرت 3 شاحنات إطفاء وفق رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين، يامن حقي.





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وذكر يامن حقي في تصريح اعلامي أن أسباب اندلاع الحريق لاتزال مجهولة الى حدّ الآن، مشيرا إلى أن وحدات الحرس الوطني تعهدت بالبحث في ملابساته.