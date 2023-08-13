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دورة سينسيناتي - انس جابر تواجه الفائزة من زهو وكالينينا في الدور الثاني

Publié le Dimanche 13 Août 2023 - 10:08 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تتبارى لاعبة التس التونسية انس جابر، المصنفة خامسة عالميا، في الدور الثاني من دور سينسيناتي الامريكية ذات الالف نقطة، الفائزة من المواجهة بين الصينية لين زهو (36 عالميا) والاوكرانية انهلينا كالينينا (28 عالميا).
وتقام الدورة على ارضية صلبة من 14 الى 20 اوت الجاري.
وكانت جابر فازت في النسخة الماضية من هذه الدورة على الامريكية كاترين ماكنالي في الدور الثاني قبل ان تنهزم امام التشيكية بيترا كفيتوفا في الدور ثمن النهائي


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