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رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة لـ"وات": المنتخب التونسي للكبريات لن يشارك في كأس افريقيا للأمم بسبب اكتشاف حالات كوفيد-19

Publié le Samedi 12 Août 2023 - 22:04 قراءة: 0 د, 57 ث
      
أكد محسن بن طالب رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة اليوم السبت عدم مشاركة المنتخب الوطني التونسي للكبريات في كأس افريقيا للأمم المقررة بالكاميرون من 14 الى 25 أوت الجاري.
وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ المنتخب الوطني التونسي سيغيب عن البطولة الافريقية بسبب اكتشاف حالات اصابة بفيروس كوفيد-19 بين اللاعبات.
وبيّن أنّه تمّ اشعار الجامعة التونسية من قبل المخبر الطبي أمس الجمعة باصابة 5 لاعبات وطبيب المنتخب بالفيروس التاجي ومنه تمّ اتخاذ القرار بعدم المشاركة في البطولة الافريقية حفاظا على صحة اللاعبات وصحة الوفد.
وكشف أنّ الجامعة التونسية أعلمت سلطة الاشراف بقرار عدم المشاركة في البطولة الافريقية بسبب هذا المستجد معربا عن أسفه لغياب المنتخب الوطني التونسي عن المحفل القاري بعدما كان من المقرر أن يغادر اليوم نحو الكاميرون.
...

وتجدر الاشارة الى أنّ الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة كان قد أعلن عن مشاركة 19 منتخبا في البطولة الافريقية هي : تونس ومصر والجزائر وبوركينا فاسو والبورندي واغندا والكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار وغانا وليزوتو ورواندا ومالي والمغرب ونيجيريا وتنزانيا وزمبيا وكينيا والسنغال والكاميرون.
وحدد الاتحاد الافريقي وصول المنتخبات الى الكاميرون يوم 14 أوت والاجتماع الفني يوم 15 أوت فيما ستجرى المسابقات من 16 الى 24 من نفس الشهر.


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