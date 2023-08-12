الكاف: حلّ مشكلة تزويد بعض المناطق بمعتمديتي قلعة سنان والسرس بالماء الصالح للشرب

بعد الوقوف على أهم الإشكاليات المعيقة لتقدّم مشروع تزويد منطقتي الفالتة-الحميمة بمعتمدية قلعة سنان من ولاية الكاف بالماء الصالح للشرب المعطّل منذ سنة 2016، تم خلال الأسبوع الجاري التوصّل إلى حلول عملية لاستئناف أشغال المشروع في أقرب الآجال، وفق مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.



وبعد التنسيق بين المصالح المركزية للشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه والسلطات الجهوية بالولاية، تم خلال الأسبوع الجاري إستئناف الأشغال من قبل شركة المقاولة المكلفة بإنجاز المشروع، ومن المؤمل أن تنتهي في غضون شهر ونصف على أقصى تقدير، وفق نفس المصدر.

وفي سياق متّصل، وفي إطار العمل على دعم منظومة الماء الصالح للشرب بمعتمدية السرس التي تشكو نقصا في هذا المجال منذ سنوات، تم منذ يومين ربط بئر خاصة (سعة ضخها 20 ل/ث) تقع على الطريق الوطنية رقم 12 بشبكة الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه، وذلك بعد ربط نفس الشبكة خلال شهر جويلية الماضي ببئرين عميقتين واحدة خاصة والثانية عمومية، ما أفضى إلى تحسين وضعية التزوّد بالماء الصالح للشرب بمعتمدية السرس وخفّف من معاناة متساكنيها جراء الانقطاع المتواتر للماء.