كأس العالم للسيدات: إنقلترا تتأهل إلى الدور نصف النهائي بفوزها على كولومبيا 2-1

تأهلت إنقلترا إلى الدور نصف نهائي لكأس العالم للسيدات لكرة القدم عقب فوزها اليوم السبت على كولومبيا بنتيجة 2-1 في لقاء ربع نهائي البطولة.

وسجلت هدفي المنتخب الإنقليزي لاورين هيمب (45+7) وأليسيا روسو (63)، فيما سجلت هدف كولومبيا ليسي سانتوس (44).

وضرب المنتخب الإنقليزي موعدا في الدور نصف النهائي مع المنتخب الأسترالي المستضيف والذي تأهل إلى الدور ذاته عقب تخطي عقبة فرنسا بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين القانوني والاضافي بالتعادل السلبي.

