صابر الرباعي يعتلي ركح قرطاج للمرة 20 في مسيرته أمام جمهور عريض





الفنان صابر الرباعي الذي كان اعتلى ركح المسرح الروماني بقرطاج لما يناهز 20 مرة في مسيرته الفنية، حيث كانت المرة الأولى سنة 1994، قدّم مصحوبا بفرقة موسيقية بقيادة قيس المليتي، سهرة استثنائية استمرّت لما يناهز ساعتيْن ونصف وحضرتها وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي.



لم يخيّب أمير الغناء العربي صابر الرباعي آمال عشاقه ومعجبيه الذين توافدوا باكرا جدّا، الليلة الماضية (11 أوت)، على المسرح الروماني بقرطاج ضمن فعاليات الدورة 57 لمهرجان قرطاج الدولي، حيث اصطفوا في طوابير طويلة من أجل الظفر بأماكن على المدرّجات الأمامية للمسرح الذي فاق طاقة استيعابه قبل بداية الحفل بنحو 30 دقيقة.الفنان صابر الرباعي الذي كان اعتلى ركح المسرح الروماني بقرطاج لما يناهز 20 مرة في مسيرته الفنية، حيث كانت المرة الأولى سنة 1994، قدّم مصحوبا بفرقة موسيقية بقيادة قيس المليتي، سهرة استثنائية استمرّت لما يناهز ساعتيْن ونصف وحضرتها وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي.

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وأغدق الفنان على جمهوره بتقديم مختارات غنائية متنوعة، راوح فيها بين الطرب والأغاني الإيقاعية والأغاني باللهجة التونسية، كما راوح بين الأغاني الجديدة والقديمة. فتغنى بالمرأة واستجاب لرغبات الجمهور الذي لم يبخل في إمتاعه بباقة متنوعة من الأغاني الرومنسية التي ظلت منذ سنوات آسرة للجمهور العربي بكلماتها وإيقاعاتها وتوليفاتها الموسيقية التي تُراوح ببراعة بين الأنماط الموسيقية التونسية والشرقية والطرب العربي الأصيل.



واستهلّ سهرته بأغنية "مغيار" و"دلولة" ثم استمع الجمهور إلى أغاني "ببساطة" و"تمنيت" و"يا للاّ" و"عزة نفسي". كما ردّد صابر مع جمهوره "خلوني"، ثم أتبعها بأغاني "يا دلولة" و"الطفلة العربية". وتغير نسق العرض مجددا من الإيقاعات الشرقية إلى الألحان التونسية، إذ أدى باقة من أغاني الفنان الراحل قاسم كافي ثم من أغاني محمد الجموسي.



واعتبر صابر الرباعي في الندوة الصحفية التي تلت الحفل مباشرة أن مهرجان قرطاج هو بمثابة تحدٍّ بالنسبة إليه ومسؤولية كبيرة، قائلا إن التحضير لحفله على ركح المسرح الروماني بقرطاج يحظى باهتمام خاص من قِبلِهِ ومن قبل أيّ فنان يغني على ركح هذا الصّرح التاريخي العريق، ذلك أن جمهوره نوعي وبرمجته دوما تحت مجهر الصحافة والنقاد والجمهور، ملاحظا أن نجاح الفنان في امتحان قرطاج هو انتصار له.



وعن حضوره الأخير في القطر السوري الشقيق للغناء، ضمن فعاليات ليالي قلعة دمشق، قال الرباعي إنه تحدٍّ من نوع آخر نظرا للظروف التي عرفتها سوريا على مدى 12 عاما، مؤكدا أنه قبِل الغناء هناك دون تردّد أو تفكير ووجد في المقابل كل الحفاوة والترحاب من الجمهور السوري.