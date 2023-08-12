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بلينكن يشجب رفض العسكريين في النيجر إطلاق سراح أسرة الرئيس المعزول

Publié le Samedi 12 Août 2023 - 06:20 قراءة: 0 د, 52 ث
      
وكالات - أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن القادة العسكريين في النيجر رفضوا الإفراج عن أسرة الرئيس المعزول محمد بازوم، معبرا عن استيائه إزاء هذا الرفض.

وفي اتصال هاتفي مع الرئيس النيجري السابق محمدو إيسوفو، الذي عمل بازوم معه، أعرب بلينكن عن "قلقه البالغ حيال استمرار الاعتقال غير القانوني في ظل ظروف متدهورة للرئيس بازوم وعائلته"، حسب بيان صادر عن الخارجية الأمريكية.

...

وأضاف بلينكن أنه "مستاء بشكل خاص من رفض أولئك الذين استولوا على السلطة في النيجر الإفراج عن أفراد أسرة بازوم كبادرة حسن نية".

يذكر أن العسكريين يحتجزون محمد بازوم وأفراد عائلته منذ استيلائهم على السلطة في النيجر في 26 يوليو الماضي.

وقد أعربت مختلف الجهات عن قلقها إزاء الظروف التي يحتجز فيها الرئيس المخلوع.

وكان المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد كتب على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي ("تويتر" سابقا) أن بازوم وعائلته "محرومون من الطعام والكهرباء والرعاية الصحية منذ عدة أيام".

بدوره، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة فولكر تورك، إن التقارير التي تلقاها تشير إلى أن ظروف احتجاز بازوم وأسرته "قد ترقى إلى معاملة مهينة وغير إنسانية".


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