اتفاق جديد يقرب نيمار من العودة لبرشلونة على سبيل الإعارة

كشفت تقارير اعلامية عن اتفاق وشيك بين نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي للعودة مرة أخرى لصفوف برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة بعد أن غادر كامب نو عام 2017.

وذكرت المصادر ذاتها أن نيمار على استعداد لخفض راتبه الفلكي لـ 12 مليون يورو وكان لتشافي المدرب الحالي لبرشلونة أحد الشخصيات التي لعبت دور كبير في الصفقة وهو من قاد المفاوضات.

وذكرت أن نيمار يتفاوض مع باريس لفسخ عقده حتى يكون قادرا على العودة لبرشلونة بدون تكلفة وذلك بعد تقارير صحفية ذكرت أن نيمار طلب من إدارة باريس سان جيرمان السماح برحيله للعودة إلى نادي برشلونة.

وفي بيان رسمي، أعلنت إدارة نادي برشلونة عن دخول شركاء استراتيجيين جدد لتحسين الأمور المالية للنادي.



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وأضاف أن المستثمرين الجدد حصلوا على ما مجموعه 29.5% من ملكية استديوهات برشلونة مقابل 120 مليون يورو وكذلك نظير جزء من أسهم الشركات التابعة له.

وتؤكد التقارير أن النادي الكاتالوني سيستخدم ذلك المبلغ "120 مليون يورو "في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتسجيل الصفقات الجديدة في كشوفاته برابطة البطولة الإسبانية وكذلك لجلب نيمار.