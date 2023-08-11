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مشروع مشترك بين وزارتي التربية والصناعة للانتقال الطاقي بالوسط التربوي بكلفة 300 مليون دينار

Publié le Vendredi 11 Août 2023 - 18:11 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أعلنت وزارة التربية اليوم الجمعة عن انطلاق مشروع مشترك مع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لتنفيذ استراتيجية الانتقال الطاقي بالوسط التربوي بكلفة 300 مليون دينار، بحسب بيان صادر عنها.

وجاء الإعلان خلال جلسة عمل اليوم جمعت وزير التربية محمد علي البوغديري بحضور رئيسة ديوان وزارة الصناعة والطاقة والمناجم أحلام الباجي والرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي.

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ويهدف المشروع إلى النهوض بالطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي بما في ذلك تجهيز المؤسسات التربوية بأنظمة فولطا ضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.
 
 


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