كأس العالم للسيدات 2023: رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يشيد بأداء التحكيم

أشاد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بأداء التحكيم بكأس العالم للسيدات وحكام الفيديو وعملهم في البطولة المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا مبديا إعجابه الكبير بما تم تقديمه من عمل لنجاح النهائيات.

وقال إنفانتينو في تصريح له اليوم الجمعة خلال حفل تكريم لطواقم التحكيم "إنهم نماذج للعديد من النساء في جميع أنحاء العالم، بتجربتهن يصنعن التاريخ ويقمن بعمل عظيم، وهو أمر جميعنا نقدره حقا وأكن لهن كل الإعجاب".

وأضاف، متحدثا عن طاقم التحكيم "إنهن جزء أساسي من نجاح كأس العالم، لأنه بدونهن لا يوجد مونديال يستحق العناء. إنهن مؤهلات بشكل جيد للغاية، وهذا أمر تمكنت من رؤيته".

وبدوره، شدد الإيطالي بيرلويجي كولينا، رئيس لجنة حكام الفيفا على هذا الرأي، وقال: "بعد 56 مباراة، يسعدني بشكل خاص أن مستوى التحكيم كان رائعا وإنه شيء يجب أن يفتخرن به جميعا".