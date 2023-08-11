Babnet

كأس العالم للسيدات 2023: رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يشيد بأداء التحكيم

Publié le Vendredi 11 Août 2023 - 18:12 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أشاد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بأداء التحكيم بكأس العالم للسيدات وحكام الفيديو وعملهم في البطولة المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا مبديا إعجابه الكبير بما تم تقديمه من عمل لنجاح النهائيات.
وقال إنفانتينو في تصريح له اليوم الجمعة خلال حفل تكريم لطواقم التحكيم "إنهم نماذج للعديد من النساء في جميع أنحاء العالم، بتجربتهن يصنعن التاريخ ويقمن بعمل عظيم، وهو أمر جميعنا نقدره حقا وأكن لهن كل الإعجاب".
وأضاف، متحدثا عن طاقم التحكيم "إنهن جزء أساسي من نجاح كأس العالم، لأنه بدونهن لا يوجد مونديال يستحق العناء. إنهن مؤهلات بشكل جيد للغاية، وهذا أمر تمكنت من رؤيته".
وبدوره، شدد الإيطالي بيرلويجي كولينا، رئيس لجنة حكام الفيفا على هذا الرأي، وقال: "بعد 56 مباراة، يسعدني بشكل خاص أن مستوى التحكيم كان رائعا وإنه شيء يجب أن يفتخرن به جميعا".


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271368


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 11 أوت 2023 | 24 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:54
19:18
16:11
12:32
05:33
03:56
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet33°
28° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
32°-25
31°-24
34°-23
35°-25
  • Avoirs en devises
    23646,1

  • (10 août)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,38120 DT        1$ =3,08496 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 août)   533,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*