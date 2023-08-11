مدنين: تظاهرة "ناجحات بلادي" تحتفي بالمرأة المتميّزة

- كرّمت المندوبية المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بمدنين، مساء أمس الخميس، في تظاهرة نظمتها لأوّل مرّة وزارة الاشراف تحت عنوان "ناجحات بلادي"، 13 امرأة بولاية مدنين من بينهم نساء انتفعن ببرنامج "رائدة" الذي وضعته الوزارة بهدف دعم المبادرة الاقتصادية النسائية، وأخريات تميزّن في مجالات أخرى منها الفنون والفلاحة والصناعة والبحوث وأثبتن قدرتهن على النجاح والتألق، الى جانب تكريم امهات تلميذات تميّزن في المناظرات الوطنية.

ويأتي تنظيم هذه التظاهرة، التي احتضنها قصر بلدية مدنين، في اطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق يوم 13 اوت، فكان اختيار تكريم 13 امرأة اختيارا رمزيا، وفق المندوبة الجهوية للمراة والاسرة بمدنين فوزية كتار التي أكّدت لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ان هذه المبادرة تحمل عدة معاني ودلالات اعترافا بالمرأة المتالقة التي اكتسحت كل المجالات واثبتت جدارتها، وفق تعبيرها.

وتفاعلت النساء المكرمات إيجابيا مع التظاهرة التي احتفت بالمرأة الشاعرة والمستثمرة واالفلاحة والفنانة والصناعية والرياضية والتي اقتحمت مجال التكنولوجيات الحديثة ومجال الاعمال والتلميذة المتالقة في امسية عنوانها النجاح تخلّلتها فقرات مميّزة اثثتها المراة فعزفت وانشدت شعرا وامتعت الحضور.