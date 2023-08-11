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منوبة: الاحتفاظ بـ3 أشخاص في علاقة بعملية غش في مناظرة الالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء

Publié le Vendredi 11 Août 2023 - 16:42 قراءة: 0 د, 49 ث
      
بلغ عدد موقوفي عملية الغشّ التي تمّ التفطّن لها أمس الخميس في ثاني أيام مناظرة الالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء، 3 أشخاص وهم المترشح وبائع السماعات الذكية وشخص كان يساعد على المترشّح الغشّ ويلقنه الاجابات، وفق ما أفادت به، اليوم الجمعة، الناطقة الرسمية للمحكمة الابتدائية بمنوبة، سندس النويوي.

وأوضحت النويوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه بعد ضبط المترشح من قبل المراقبين وهو بصدد الغش في مادة القانون الجزائي باستعمال السماعات الذكية، تم منعه من مواصلة الامتحان، واعلام الوحدات الامنية التي احتفظت بإذن من النيابة العمومية وحجزت وسيلة الغش، وأحالته على الفرقة المركزية الثالثة للحرس الوطني بالعوينة التي تعهّدت بالقضية وتولّت مواصلة البحث في تهمة تكوين وفاق قصد ارتكاب أعمال إجرامية، وحجز أجهزة قصد استغلالها في الغش في الامتحانات الوطنية.
وبالتحري مع المترشح، تم التوصل الى هويّة بائع السماعات وهو صاحب محل الكترونيات بالعاصمة، وإلى هويّة الشخص الذي تورّط في تلقينه الاجابات عبر السماعات وهو موظف أصيل احد الاحياء بالعاصمة، ليتم الاحتفاظ بهما مدة 48 ساعة من أجل مواصلة الأبحاث، حسب ذات المصدر.


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