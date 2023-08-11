النادي الصفاقسي يفسخ عقد اللاعب العراقي حسين علي

أعلن النادي الرياضي الصفاقسي، اليوم الجمعة ،عن فسخ عقد لاعبه العراقي حسين علي بالتراضي.

وكان نادي عاصمة الجنوب تعاقد في أوت 2021 مع اللاعب العراقي لمدة ثلاثة مواسم قادما من نادي الزوراء.

وكان من المقرر أن يستمر عقد حسين علي، صاحب ال26 عاما ويشغل خطة مهاجم، الى غاية 30 جوان 2024.