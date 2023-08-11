وزيرة المرأة تؤكد أن مركز رعاية المسنين بالقيروان سيكون جاهزا قبل شهر رمضان القادم لاستقبال المقيمين

أفادت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى بأن مركز رعاية المسنين بالقيروان

سيكون جاهزا قبل شهر رمضان القادم لاستقبال المقيمين.



وأضافت آمال بلحاج موسى في تصريح ل"وات" خلال زيارة أدتها إلى ولاية القيروان يوم أمس الخميس للاطلاع على تقدم أشغال



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المركز والإشراف على انطلاق تظاهرة "ناجحات ببلادي" أن نسبة تقدم أشغال القسط الأول والتي تشمل الغرف والوحدات الصحية

ووحدة الاستحمام، بلغت نسبة 70 بالمائة.



وأكدت أنه تم صرف الاعتمادات المرصودة إلى حدود نسبة 70 بالمائة وأنه سيتم العمل على التسريع في استكمال ما تبقى من أشغال

القسط الأول والاعلان عن استشارة للانطلاق في أشغال القسط الثاني من تهيئة المركز والخاصة بالمطبخ والمغازة والمطعم.



وافادت الوزيرة بأنه تم تخصيص اعتمادات جمليّة تقدر بـ9ر1 مليون دينار لاعادة تهيئة المركز وفق مواصفات الجودة العالميّة وبطاقة

استيعاب تبلغ 44 سريرا قصد ضمان مصلحة المسنين الفضلى وتمكينهم من العيش في ظروف تحفظ كرامتهم.



يذكر أنه تم تأسيس مركز رعاية المسنين بالقيروان في مارس 1970 بطاقة استيعاب قصوى تبلغ 40 مسن ومسنة. وعلى إثر قرار من

الإدارة الجهوية للتجهيز تم إخلاء المركز بداية فيفري 2021 وتوزيع المسنين على عدد من مؤسسات الرعاية الأخرى وتم الانطلاق

في أشغال التهيئة في جوان 2022 .