بن عروس: "ناجحات ببلادي" احتفالية لتكريم ثلة من النساء الفاعلات في عديد المجالات

احتضن فضاء المركب الشبابي والرياضي ببن عروس، مساء أمس الخميس، تظاهرة احتفالية تكريما لثلة من النساء الفاعلات في عديد المجالات وذلك في اطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية.

الاحتفالية، التي وضعت تحت عنوان " ناجحات ببلادي"، تضمّنت معرضا لانتاج الحرفيات واخر للفنون التشكيلية ببهو قاعة العروض، بالإضافة إلى مراوحات موسيقية تخللت مختلف فقرات التظاهرة.

واعتبر والي بن عروس، عز الدين شلبي، بالمناسبة، أن تكريم عدد من الناجحات في عديد القطاعات يمثل تكريسا لحقوق المرأة وللمساواة الفعلية بينها وبين الرجل، واعترافا بالمجهود الذي تبذله المرأة، وتقديرا لاسهاماتها المتميزة والفاعلة في النهوض والتطور والترقي وفي بناء الاسرة والمجتمع وتعزيز لدورها الاجتماعي والتربوي والاقتصادي، وفق تعبيره.

من جانبها، أبرزت المكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للمرأة والاسرة والطفولة وكبار السن ببن عروس، جميلة بالطيب، ان هذه التظاهرة احتفال بالفعل النسائي في مختلف القطاعات، وتثمين لمجهودات المرأة في مختلف مجالات الفعل والانجاز، وهي بادرة ستتحول الى موعد سنوي لتكريم المرأة وتضاف لعدة اجراءات وبرامج تم تخصيصها لفائدة النساء على غرار برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة "رائدات"، وبرامج ريادة الاعمال وبرامج التمكين الاقتصادي للاسر ذات الوضعيات الخاصة وغيرها من البرامج.



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وتم خلال الاحتفالية تكريم ثلة من النساء العاملات في عديد المصالح والهياكل الادارية، ومن الحرفيات وصاحبات المبادرة الخاصة الباعثات لمشاريع نوعية، فضلا عن وليات تلاميذ متفوقين في مختلف المراحل التعليمية.