تكريم المساهمين في مشروع تحديد الدوائر الانتخابية .. وبوعسكر يؤكّد أنه أنجز بكفاءات تونسية وبموارد مادّية ذاتية

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، اليوم الجمعة، إنّ مشروع التحديد الترابي للدّوائر الانتخابية أُنجز بموارد بشريّة ومادّية ذاتيّة وبكفاءات تونسيّة خالصة، و"أفضى لأول مرّة في تاريخ تونس إلى رسم خريطة إداريّة وترابيّة للجمهوريّة التونسية بصفة علميّة ودقيقة ورسميّة".



وأضاف بوعسكر، في لقاء نظّمته الهيئة اليوم الجمعة بقمرت لتكريم "المساهمين في إنجاز المشروع الوطني للتحديد الترابي‎"، أنّ هذا العمل أفضى إلى إصدار 24 قرارا لضبط الحدود الترابية لـ 2085 عمادة و279 معتمدية و24 ولاية ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في مدة لم تتجاوز 13 يوما (من 12 جويلية إلى 25 جويلية 2023).





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وأشاد بالدّعم الذي حظي به هذا المشروع من قبل كافة هياكل الدولة وبالشراكة التي تحققت بين الهيئة ومختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية وخاصة منها وزارة الداخليـة والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والمعهد الوطني للإحصاء والديوان الوطني لقيس الأراضي والرسم العقاري.



وتمّ بالمناسبة تكريم ثلّة من ممثّلي مختلف الهياكل والمؤسسات والإدارات وتسليمهم شهائد تقديريّة تثمينا لمجهوداتهم في العمل على هذا المشروع مع هيئة الانتخابات.



وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أعلن يوم 23 جوان 2023 خلال ندوة صحفية، عن اختتام الأشغال الميدانية الخاصة بمشروع التحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية وآليات ربط الناخب بها.



وأشار إلى تحديد 2155 دائرة ترابية (على مستوى العمادات) لانتخاب 279 مجلسا محليا، وذلك تطبيقا لمقتضيات المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.