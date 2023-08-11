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وزارة التعليم العالي: إعادة عملية التوجيه الجامعي تتم حصريا عن بعد عبر موقع التوجيه الجامعي بداية من 14 إلى 17 أوت الجاري

Publié le Vendredi 11 Août 2023 - 14:32 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الجمعة أنّ عملية إعادة التوجيه الجامعي بالنسبة للناجحين في امتحان الباكالوريا لسنة 2023 تتم حصريا عن بعد، من 14 الى 17 أوت الجاري عبر موقع التوجيه الجامعي

وأضافت وزارة التعليم العالي في بلاغ لها أن ملفات إعادة التوجيه الجامعي لأسباب صحية أو اجتماعية أو أصحاب المواهب ترسل حصريا عبر البريد مضمون الوصول من 14 إلى 18 أوت الجاري، مشيرة الى أن ختم البريد يُعد مرجعا لتحديد تاريخ الارسال.

...

وتستثنى إعادة توجيه أصحاب المواهب في مجال إبداعي من التعمير عن بعد على موقع التوجيه الجامعي، ويكتفي المترشح بإرسال ملفه حصريا عبر البريد مضمون الوصول.

ودعت الوزارة المترشحين وأوليائهم لاحترام الآجال والإجراءات المنصوص عليها بدليل التوجيه الجامعي 2023 دون الحاجة للتنقل لمصالح الوزارة.





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