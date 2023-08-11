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رئيس الجمهورية يكرّم المتفوقين من مراكز التكوين المهني

Publié le Vendredi 11 Août 2023 - 13:48 قراءة: 0 د, 32 ث
      
كرّم رئيس الجمهورية قيس سعيد 3 من المتفوقين من مراكز التكوين المهني الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني وذلك خلال اشرافه أمس الخميس على موكب الإحتفال بيوم العلم.

وتولى رئيس الجمهورية تكريم المتفوق سكندر المناعي مؤهل التقني المهني في اختصاص اللحام والتركيب بالمركز القطاعي للتكوين في البناء المعدني بمنزل بورقيبة بولاية بنزرت بمعدل 18.89، والمتفوقة يسر بوعزيز تقني سامي في التصميم والابتكار في إختصاص صناعة الملابس بالمركز القطاعي للتكوين في الاكتساء محمد علي من ولاية صفاقس بعد تحصلها على معدل 18.77.
كما قام رئيس الجمهورية بتكريم المتفوقة فريال الهرماسي المتحصلة على شهادة الكفاءة المهنية في إختصاص صناعة الملابس بمركز التكوين والتدريب المهني بولاية القصرين بمعدل 18.67.


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