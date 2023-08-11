كأس العالم للسيدات: المنتخب السويدي يبلغ الدور نصف النهائي

بلغ المنتخب السويدي الدور نصف النهائي لكأس العالم لكرة القدم للسيدات، الجارية فعالياتها بأستراليا ونيوزيلاندا، اثر فوزه اليوم الجمعة على المنتخب الياباني بنتيجة 2 - 1 .



وجاءت ثنائية المنتخب السويدي، في اللقاء الذي احتضنه ملعب ايدن بارك، عن طريق اللاعبة أماندا إليستيدت في الدقيقة 32 واللاعبة فيليبا أنجيلدالفي الدقيقة 51 من ضربة جزاء فيما سجلت هونوكا هاياشي في الدقيقة 8 هدف اليابان.





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وستضرب السويد الثلاثاء القادم موعدا في الدور نصف النهائي مع المنتخب الاسباني الذي ضمن بدوره التواجد في المربع الذهبي بفوزه اليوم على هولندا 2 - 1 بعد تمديد الوقت.