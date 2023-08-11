صفاقس : افتتاح الدورة 57 لمهرجان سيدي منصور

بخرجة السطمبالي الذي يمثل الطابع المميز لمهرجان سيدي منصور بصفاقس، وخرجة الفرسان وخرجة الزورق وفقرة رقص للأطفال وعرض الحضرة الصفاقسية وغيرها من العروض التي تقام بين مقام الولي الصالح سيدي منصور والفضاء المحيط به، وبساحة الناظور والملعب البلدي، افتتحت مساء أمس الخميس فعاليات الدورة 57 لمهرجان سيدي منصور، لتتواصل إلى يوم 15 أوت الجاري تحت شعار " نحو تحقيق الحلم".



وأفاد " فرج بن شهيدة " رئيس جمعية سيدي منصور، الطرف المنظم للمهرجان، خلال ندوة صحفية انتظمت ضمن خرجة بحرية تحت عنوان "متعة العيش فوق الماء "، أن النسخة الجديدة لمهرجان سيدي منصور "أردناها دورة البناء والتأسيس من أجل الاشتغال، بداية من الدورة القادمة على التجديد، والبعد الإفريقي لإعادة الفنون الإفريقية وإستقطاب الفرق الفنية الإفريقية".

من جهته، أكد مدير الدورة 57 لمهرجان سيدي منصور، سليم غرس الله على أن الهيئة المديرة الجديدة للمهرجان تعتزم تحقيق نقلة نوعية وجذرية لمهرجان سيدي منصور وحلمة تهدف إلى تأسيس إقامة فنية للفنانين لخلق عروض تنطلق من موروث ومخزون هذه المنطقة.



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من ناحيته قال عمدة سيدي منصور، مصطفى بن شيدة، أن الغاية من افتتاح الدورة 57 لمهرجان سيدي منصور بخرجة الزورق هو تبليغ رسالة مفادها "أن الزورق يمثل مصدر عيش لأهالي سيدي منصور وليس للهجرة غير النظامية".

وفضلا عن الفقرات القارة والمميزة لمهرجان سيدي منصور مثل خرجة السطمبالي وزيارة مقام الولي الصالح، سيدي منصور، وسباق الزوارق وسباق الدراجات، وسباق الخيل - المداوري- يتضمن برنامج النسخة الجديدة لمهرجان سيدي منصور ، ندوة فكرية حول تاريخ سيدي منصور تحت عنوان "الضاحية والولي" وسهرة الشعر والأدب، وعرض مسرحي للفنان، سفيان الداهش، وعرض مسرحي للأطفال وأنشطة ترفيهية أخرى لفائدتهم، ومعرض صور ورسم، وسهرة لرياضة الملاكمة، فضلا عن تكريم الناجحين في الباكالوريا 2023، والمتفوقين المتحصلين عن الإجازة والماجستير المهني، والأبطال المتفوقين في الرياضات الفردية الدفاعية، لتختتم يوم 15 أوت الجاري بسهرة موسيقية يحييها الشاب "سليم ".

وقد أعرب عدد من الجمهور الحاضر، في تصريحات لصحفية "وات" بصفاقس عن ابتهاجهم بمهرجان سيدي منصور وانتظارهم لهذا الموعد الثقافي كل سنة بفارغ الصبر.