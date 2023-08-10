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عامر العمراني رسميا في النادي الافريقي بعقد لمدة موسمين

Publié le Jeudi 10 Août 2023 - 22:44 قراءة: 0 د, 15 ث
      
اعلن النادي الإفريقي اليوم الخميس تعاقده رسميا مع المدافع عامر العمراني الى موفى جوان 2025 قادما من الاتحاد المنستيري.
وكان عامر العمراني (26 عاما) سجل الهدف الثاني للنادي الافريقي في الفوز على الهلال السوداني 2-صفر في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت اليوم الخميس بحديقة الرياضة "أ" بالعاصمة.


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