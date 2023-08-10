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توقف حركة العبور بمعبر ذهيبة وازن بقرار من السلط الليبية ,دون سابق اعلام

Publié le Jeudi 10 Août 2023 - 22:38 قراءة: 0 د, 25 ث
      
توقفت حركة العبور من معبر ذهيبة وازن مساء اليوم الخميس دون سابق اعلام وبقرار من السلطات الليبية التي منعت السيارات الليبية من الدخول الى تونس والسيارات التونسية من العبور الى ليبيا حسب ما اكده مصدر امني لمراسل وات في الجهة.
وتسمح سلطات المعبر الليبي للسيارات التونسية الرجوع الى ارض الوطن وتستقبل السيارات الليبية الراجعة اليهم دون غيرهم.
ولا يعرف الى حد الان اسباب توقف حركة العبور ولا مدتها.
وواصلت السلطات الامنية والديوانية بمعبر ذهيبة تمركزها الطبيعي في انتظار اعادة فتح حركة العبور مجددا.


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