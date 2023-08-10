تونس ترغب في الرفع من مستوى التّعاون الفني والمالي في المجال الفلاحي والصيد البحري مع بروتوريا (وزير الفلاحة)

اكد وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي رغبة تونس في الرفع من مستوى التّعاون الفني والمالي في المجال الفلاحي والصيد البحري مع بريتوريا (جنوب افريقيا) وتعزيز ترويج المنتجات الفلاحية التونسية في هذه السوق خاصّة التّمور وزيت الزيتون.



كما اكد خلال لقاء جمعه الخميس بسفيرة تونس ببريتوريا، كريمة البرداوي، السعي الى تدعيم التّعاون الثنائي من خلال تبادل التّجارب في المجال الفلاحي خاصة في ما يتعلق بكيفيّة التعامل مع الشح المائي في علاقة بالتغيرات المناخيّة والزراعات الكبرى وتبادل الخبرات في مجالات البحث العلمي، وفق معطيات نشرتها الوزارة..





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يذكر ان بريتوريا(واحدة من اكبر المدن في جنوب افريقيا) تزدهر اقتصاديا بشكل كبير، حيث إنها واحدة من أكبر المدن الصناعية المؤثرة اقتصاديا. كما إنها تعتبر مركز خدمي وتجاري هام، وتعمل في العديد من المنتجات والصناعات.

ومن أهم المنتجات الأساسية التي تتميز بها بريتوريا السيارات والزجاج والأثاث والتبغ والورق وصناعة الصلب.