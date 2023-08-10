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الوضع السياسي ومسائل الهجرة محور لقاء بين اعضاء في رابطة حقوق الانسان مع وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية

Publié le Jeudi 10 Août 2023 - 20:23 قراءة: 1 د, 19 ث
      
ناقش ممثلون عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الخميس في العاصمة مع وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية كاتيا كويل، الوضع السياسي في تونس ومسائل الهجرة.

وذكرت الرابطة في بلاغ ان الجانبين أعربا عن "التمسك بالديمقراطية ودولة القانون"، وأكدا "أهمية حماية حقوق الإنسان والحريات في ظل التحديات الراهنة"، وخصوصًا في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية متأزمة، وفق نص البلاغ.

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وناقش الجانبان قضايا الهجرة وتم التأكيد على ضرورة احترام حقوق المهاجرين ورفض جميع أشكال العنصرية والاعتداءات، سواء داخل تونس أو في أوروبا.
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وعبر ممثلو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن "رفضهم مضمون مذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعت بين تونس والاتحاد الأوروبي بشأن قضية الهجرة" كما دعوا إلى تسهيل حصول المواطنين التونسيين على تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وحضر اللقاء سفير ألمانيا في تونس بيتر بروغيل والوفد المرافق للمسوولة الحكومية .
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وشرعت وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية كاتيا كويل منذ يوم 8 اوت الجاري في زيارة لتونس تتواصل الى غاية يوم غد الجمعة قصد تبادل الآراء حول العلاقات الألمانية التونسية مع ممثلي الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني.
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