Babnet

النادي الافريقي يكرر فوزه وديا على الهلال السوداني 2-صفر

Publié le Jeudi 10 Août 2023 - 20:27 قراءة: 0 د, 30 ث
      
فاز النادي الافريقي على الهلال السوداني 2-صفر في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت اليوم الخميس بحديقة الرياضة "أ" بالعاصمة في اطار استعدادات فريق باب الجديد لموعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الاولى المقرر يوم 19 اوت الجاري.
وسجل هدفي النادي الافريقي النيجيري كينغسلاي ايدو وعامر العمراني.
وكان النادي الافريقي تغلب على الهلال السوداني 2-1 في المباراة الودية الاولى التي اقيمت يوم 4 اوت الحالي.
ويستهل ابناء سعيد السايبي مشوارهم في البطولة يوم السبت 19 اوت بالتحول الى بنقردان لملاقاة اتحاد المكان لحساب منافسات المجموعة الاولى التي تضم ايضا النجم الساحلي والملعب التونسي ومستقبل سليمان والاولمبي الباجي وقوافل قفصة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271319


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 10 أوت 2023 | 23 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:55
19:19
16:11
12:32
05:32
03:54
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet32°
25° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-22
33°-24
31°-25
31°-24
34°-24
  • Avoirs en devises
    23646,1

  • (10 août)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,38120 DT        1$ =3,08496 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 août)   533,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*