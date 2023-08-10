النادي الافريقي يكرر فوزه وديا على الهلال السوداني 2-صفر

فاز النادي الافريقي على الهلال السوداني 2-صفر في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت اليوم الخميس بحديقة الرياضة "أ" بالعاصمة في اطار استعدادات فريق باب الجديد لموعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الاولى المقرر يوم 19 اوت الجاري.

وسجل هدفي النادي الافريقي النيجيري كينغسلاي ايدو وعامر العمراني.

وكان النادي الافريقي تغلب على الهلال السوداني 2-1 في المباراة الودية الاولى التي اقيمت يوم 4 اوت الحالي.

ويستهل ابناء سعيد السايبي مشوارهم في البطولة يوم السبت 19 اوت بالتحول الى بنقردان لملاقاة اتحاد المكان لحساب منافسات المجموعة الاولى التي تضم ايضا النجم الساحلي والملعب التونسي ومستقبل سليمان والاولمبي الباجي وقوافل قفصة.