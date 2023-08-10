رئيس الجمهورية يعود التلميذ عدنان المعموري المتضرر من انفجار لغم بجبل المغيلة

عاد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الخميس بالمستشفى العسكري بتونس، التلميذ عدنان المعموري الذي تعرض لانفجار لغم بجبل المغيلة بينما كان يجمع نبات الإكليل لتوفير مستلزمات عودته المدرسية مما تسبب في فقدان احدى عينيه وكف يده اليمنى.



وتحدّث رئيس الجمهورية مطولا مع التلميذ "الذي طالته يد الإرهاب الغادر"، مشدّدا على أنه يستحق التكريم في يوم العلم لأنه يناضل من أجل العيش الكريم بكل عزة وكرامة.





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