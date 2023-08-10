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رئيس الجمهورية يعود التلميذ عدنان المعموري المتضرر من انفجار لغم بجبل المغيلة

Publié le Jeudi 10 Août 2023 - 19:16 قراءة: 0 د, 43 ث
      
عاد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الخميس بالمستشفى العسكري بتونس، التلميذ عدنان المعموري الذي تعرض لانفجار لغم بجبل المغيلة بينما كان يجمع نبات الإكليل لتوفير مستلزمات عودته المدرسية مما تسبب في فقدان احدى عينيه وكف يده اليمنى.

وتحدّث رئيس الجمهورية مطولا مع التلميذ "الذي طالته يد الإرهاب الغادر"، مشدّدا على أنه يستحق التكريم في يوم العلم لأنه يناضل من أجل العيش الكريم بكل عزة وكرامة.

...

وشدد رئيس الجمهورية على أنه يجب على الدولة بكافة أجهزتها أن ترفع الغبن والظلم عن الفقراء "حتى يعيش المواطن آمنا في دولة محفوظة الكرامة ومحفوظة السيادة"، وفق بيان نشرته رئاسة الجمهورية.

وكرّم رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس بمناسبة إحياء يوم العلم بقصر قرطاج عددا من المتفوقين في التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي والتعليم العالي والبحث العلمي والتجديد وعدد من المسؤولين بوزارة التربية والتعليم العالي.


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