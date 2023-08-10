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الملعب التونسي يتعادل وديا مع العربي الكويتي 1-1

Publié le Jeudi 10 Août 2023 - 17:21 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تعادل الملعب التونسي مع نادي العربي الكويتي بنتيجة 1-1 في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت اليوم الخميس في اطار تربصه التحضيري بتركيا استعدادا لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الاولى للموسم الرياضي 2023-2024.

وجاء هدف الملعب التونسي عن طريق المهاجم هيثم الجويني.

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وكان الملعب التونسي قد خاض خلال هذا التربص مباراتين وديتين فاز في الأولى على نادي الخلود السعودي 2-1 فيما تعادل في الثانية مع نادي توزلاسبور التركي 1-1 .
يذكر ان الملعب التونسي سيجري اخر مباراة تحضيرية في تربص تركيا ضد نادي الشيحانية القطري يوم السبت القادم.

وسيخوض فريق باردو المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ضمن المجموعة الاولى الى جانب النجم الساحلي والنادي الافريقي واتحاد بنقردان والاولمبي الباجي ومستقبل سليمان وقوافل قفصة.
وسيستهل مشواره في البطولة التي تنطلق يوم 19 اوت الجاري بملاقاة مضيفه مستقبل سليمان.


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