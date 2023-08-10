منوبة: منظمة الدفاع عن المستهلك تسلط الضوء على الهشاشة الصحية والاجتماعية للنساء وتأثير ارتفاع الاسعار على الحق في التغذية

مثّل محور الهشاشة الصحية والاجتماعية للنساء وتأثير ارتفاع الاسعار على الحق في التغذية، محور لقاء تحسيسي توعوي نظّمه المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بمنوبة، اليوم الخميس، في مقره، تزامنا مع الاحتفال بعيد المرأة والخوض في مشاغل المرأة وواقعها المعيش.



وأوضحت نائبة رئيسة المكتب الجهوي بمنوبة، جليلة بالناصر العبيدي، لوكالة تونس إفريقيا الأنباء، أن الورشة التي أمّنها خبير مختص لفائدة عضوات وأعضاء المكاتب المحلية للمنظمة، ونوادي التربية الاستهلاكية، أن الحق في الصحة (القدر الأدنى من الأغذية الأساسية والأطعمة المغذية، والمياه النقية والصالحة للشرب، والرعاية الصحية الأوّلية الأساسية - حسب التعليق العام للجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية-)، بات امرا يطرح نفسه وبقوة، امام ارتفاع الاسعار الذي تسجله المنظمة في أغلب المواد، فضلا عن فقدان ونقص التزود ببعض المواد الاساسية.

وأشارت إلى أن محدودية القدرة الشرائية للنساء وخاصة في الارياف والاحياء الشعبية، واعطائها الاولوية في التغذية لاطفالها وجميع افراد عائلتها على حساب حاجاتها من الغذاء، أثّرت سلبا على مستواها الغذائي وصحتها وأدّت الى اصابتها بعديد الامراض كما أثّرت على دورها في تنشئة الاطفال.



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وانعكست هذه الوضعية أيضا على صحة المرأة الانجابية، فرغم التطور الطبي الذي يشهده العالم، لازالت بلادنا تسجل حالات وفاة نفاسية، نتيجة وهن اجساد النساء، فضلا عن تسجيل مواليد يعانون اعاقات وامراض نتيجة سوء التغذية وعدم القدرة العائلة على توفير حاجيتها من المواد الضرورية إما لوضعها الاجتماعي المحدود، او للارتفاع المطرد لاسعار المواد، فضلا عن فقدان بعض الادوية الضرورية.

واستهدفت الورشة تحسيس المشاركات حول سبل التوقي من انعكاسات هذه الهشاشة جسديا وصحيا واجتماعيا، وفتحت لهن المجال للتعبير عن واقع النساء في مختلف معتمديات الجهة والاشكاليات الاستهلاكية التي تفرض نفسها هناك وتهدّد صحة النساء وسلامتهن الجسدية.

هذا وتتواصل أنشطة المنظمة احتفالا بعيد المرأة، حيث ينظم المكتب المحلي بوادي الليل ندوة حول "المكاسب والاليات المتاحة للمراة بولاية منوبة" بالشراكة مع لمندوبية الجهوية للمراة والاسرة والطفولة وكبار السن، وينظم أيضا الدورة الاولى للابداعات الحرفية بالمنتزه العائلي بوادي الليل من 11 الى 13 اوت الجاري، وفق ذات المصدر.