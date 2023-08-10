المعرض الوطني للطوابع البريديّة "تونسيات 2" يعرض لوحات لثلاث وعشرين طابعا بريديّا بأسماء نساء مميزات

خصص المعرض الوطني للطوابع البريديّة "تونسيات 2" هذه السنة لعرض لوحات لـ23 طابعا بريديّا بأسماء دفعة ثانية من نساء تونس اللاتي تميّزن بريادتهن وإلهامهن للتونسيّات وغير التونسيات عبر التاريخ وفي شتى مجالات النضال النسوي، وفق ما أوردته وزارة الأسرة المرأة والطّفولة وكبار السّن.



ويتواصل الاقبال مكثّفا على زيارة المعرض الذي تنظمه وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّن بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني للمرأة التونسيّة (يوم 13 أوت الجاري) وذلك بالتعاون مع الدّيوان الوطني للبريد بداية من 8 إلى 15 أوت الجاري بمدينة الثقافة بالعاصمة.





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وجاء المعرض موشّحا بطابع بريدي تكريما للراحلة أحلام بالحاج المناصرة لقضايا المرأة والأطفال والمساهمة في تأسيس قسم الطب النفسي بمستشفى المنجي سليم بتونس والجمعيّة التونسيّة للطب النفسي، بالإضافة إلى طابع بريدي يحمل اسم الراحلة نجيبة الحمروني أوّل امرأة تونسيّة نقيبة للصحفيين.



كما تضّمنت المجموعة لوحة للمخرجة السينمائيّة كوثر بن هنيّة الشّابّة التي بلغت العالميّة بمعالجة قضايا المجتمع بواسطة الفنّ، فضلا عن الإذاعيّة علياء ببّو ذات الأثر في تنشئة الأطفال وتوجيههم، والجامعيّة ليليا بن سالم، والثنائي زينة وعزيزة في مجال الرّقص الشّعبي، والفنانة حسيبة رشدي، والممثلة فاطمة بن سعيدان، والفنانة عُليّة أيقونة الغناء، والفنانة حبيبة مسيكة.



هذا إلى جانب مصمّمة الأزياء فلّة بما حقّقته من نجاحات في إحياء الملبس التّونسي، وأمّ الزّين الجمّاليّة، وفاطمة الفهريّة وسيّدة قرطاج والقدّيسا مونيكا، وعرائس الماء تفاعلا مع مسألة شحّ المياه التي تعدّ من المشاغل الآنية ذات التّبعات السّلبيّة على واقع النّساء وذلك تشجيعا للتّحكّم في الثّروة المائيّة وترشيد استهلاكها والحفاظ عليها.



كما تضمّن المعرض طابعين بريديين خاصين بالقانون الأساسيّ عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة لمزيد التعريف به وضمان حسن تطبيقه وبرنامج "صامدة" الذي يهتمّ بتمكين النّساء ضحايا العنف والمهدّدات به من موارد رزق خاصّة بهنّ لمساعدتهنّ على اجتياز دوائر العنف والخروج منها بدعم استقلاليّتهنّ المادّية.