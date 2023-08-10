بن عروس: الهلال الأحمر التونسي فرع الزهراء يشرع في تنظيم حملة لجمع المستلزمات المدرسية لفائدة أبناء العائلات محدودة الدخل

تحت شعار "ساهم بالقليل تساهم في نجاح صغير"، شرع الهلال الاحمر التونسي فرع الزهراء، اليوم الخميس، في تنظيم حملة لجمع المستلزمات المدرسية لفائدة ضعاف الحال وأبناء العائلات محدودة الدخل.

وانطلقت الحملة اليوم من أمام أحد الفضاءات التجارية الكبرى المنتصبة بالجهة بتخصيص فضاء للحملة وتقديم مطويات حول البادرة وأهدافها والفئة المستهدفة من التبرعات.

وقال كاتب عام الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهراء، محمد علي بن رجب، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن هذه الحملة مواصلة لحملات سابقة نظمها الهلال الأحمر بالزهراء وتستهدف جمع طرود مدرسية تحتوي على مختلف المستلزمات المدرسية لفائدة 64 تلميذا من مختلف المستويات التعليمية من متساكني المنطقة.

وتتواصل الحملة الى غاية 20 أوت الحالي، ويطمح الساهرون عليها الى جمع ما أمكن من التبرعات للايفاء بكامل المستلزمات المتعلقة بكل التلاميذ المستهدفين.



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ويمكن للراغبين في التبرع او الاستفسار الاتصال بمقر الهيئة المحلية للهلال الاحمر بالزهراء او عن طريق رقمي الهاتف 94395491- 94396920 او عن طريق البريد الالكتروني للهيئة

crt.ezzahra@gmail.com



