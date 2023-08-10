الوكالة الفنية للنقل البري تنطلق بداية من 15 اوت في اعتماد أنموذج جديد من بطاقة الاستغلال

تنطلق الوكالة الفنية للنقل البري في اعتماد أنموذج جديد من بطاقة الاستغلال الخاصة بالمهنيين (النقل العمومي غير المنتظم ونقل البضائع وكراء السيارات وتعليم السياقة والنقل والتنشيط السياحي) وذلك بداية من 15 أوت 2023.



وأوضحت الوكالة في بلاغ لها الخميس، ان هذا القرار يندرج في اطار مزيد تامين الوثائق الرسمية التي تقوم باصدارها. وسيتم تعميم الانموذج الجديد على مختلف الإدارات الجهوية للوكالة.





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وأكدت الوكالة الفنية للنقل البري ان بطاقات الاستغلال السابقة تبقى سارية المفعول ما لم تنته مدة صلوحيتها، وفق البلاغ ذاته.